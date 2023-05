Em Rodrigues Alves, Alan fala sobre recursos para a ponte e visita obras em andamento

A ponte sobre o Rio Juruá é o sonho do povo de Rodrigues Alves, que ainda depende de balsas para realizar essa travessia para o município de Cruzeiro do Sul. E esse foi um dos temas tratados pelo senador Alan Rick na visita ao município na última quinta-feira (25).

Ao lado do líder do movimento Pró-Ponte, Ralph Fernandes, o senador gravou um vídeo falando sobre esse sonho e sobre o trabalho em Brasília, junto aos demais parlamentares da Bancada Federal, para viabilizar recursos para a construção da ponte.

“Já temos R$ 41 milhões garantidos pela Bancada Federal.”- afirmou o parlamentar.

Ralph agradeceu o emprenho do senador. “Esse é um sonho de mais de 15 anos do povo de Rodrigues Alves e do povo do Juruá. Queremos agradecer.”, disse.

Na travessia da balsa, o senador Alan Rick conversou com populares explicando que o DNIT trabalha para concluir o anteprojeto da obra , dar início a licitação e depois contratar a empresa para o início da construção.

Acompanhado do prefeito Jailson Amorim e da equipe da Secretaria de Obras do governo do estado, o parlamentar também visitou a obra do Parque da Cidade que está sendo construído com recurso de emenda que Alan Rick destinou ainda quando deputado federal e finalizou a visita a cidade em uma reunião na prefeitura com o prefeito Jailson Amorim, vice-prefeito Nilson Magalhães, secretários e vereadores onde se colocando a disposição para atender as necessidades do município.