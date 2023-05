Em Roma, deputado coronel Ulysses discute crime organizado transnacional

A convite da embaixada americana em Brasília, o deputado coronel Ulysses(UB/AC) participa em Roma (Itália), de 23 a 25 deste mês do Fórum Internacional do Programa de Combate ao Crime Organizado Transnacional.

O evento reúne profissionais de segurança, promotores e formuladores de políticas de todo mundo para discutir as tendências atuais e como operam as organizações criminosas transnacionais. “Trata-se de um fórum global único para tratar de um problema de ordem mundial”, disse o deputado.

Agenda extensa e diversificada

Segundo o parlamentar, neste ano o Fórum avalia a natureza evolutiva do crime organizado transnacional que usa a corrupção como facilitador essencial a fim de promover a sensação de impunidade dos grupos criminosos.

De acordo com o representante acreano, a pauta do encontro reúne temas bastante candentes e oportunos como o maior sindicato criminoso do Brasil- o PCC- e sua crescente relação com vários cartéis do narcotráfico e organizações criminosas, experiências coletivas da América do Sul além de avaliações de novos fluxo de tráfico de drogas para portos europeus provenientes do Cone Sul.

Constam ainda dentre os assuntos a serem debatidos as atividades criminosas transnacionais da Ndrangheta italiana e lavagem de dinheiro em todo o mundo. A serem discutidos também temas pontuais e estratégicos como o Agro Máfia, julgamentos e sanções , tráfico nos Balcãs Ocidentais e visões e desafios do crime organizado nos EUA.

Trabalho e experiência

Fundador do Gefron/AC (Grupo Especial de Operações de Fronteira), onde pôde conhecer in loco os problemas e desafios que estados fronteiriços como o Acre enfrentam em sua rotina, o deputado acreano vê no Fórum uma oportunidade de enriquecimento em aprendizagem e troca bastante frutífera de experiência em termos de crimes transnacionais em suas generalidades e especificidades. “Há muito o que conhecer como também contribuir num Fórum de pauta tão diversificada”, ressaltou.

O encontro também servirá como coleta de subsídios para audiência pública a ser presidida pelo parlamentar na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado a fim de discutir políticas nacionais de combate aos crimes transfronteiriços. Nesta terça-feira (23) o deputado participa de um jantar na representação diplomática brasileira a convite do embaixador Hélio Ramos.