Em Sena Madureira, PM prende assaltantes e recupera armas de fogo

Um assalto à mão armada foi registrado na manhã desta quarta-feira (31), em uma propriedade localizada na altura do km 8, da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco. Os criminosos invadiram uma residência, renderam os moradores e roubaram pelo menos duas armas de fogo.

Tão logo tomou conhecimento do ocorrido, a Polícia Militar de Sena iniciou um trabalho minucioso com a meta de localizar os assaltantes. As guarnições obtiveram informações de que quatro indivíduos estavam envolvidos na ação. Eles subtraíram da casa duas armas de fogo, sendo: 01 rifle, calibre 22, com dois carregadores municiados e 01 pistola, calibre 9 milímetros, com um carregador municiado.

Com base nisso, as buscas foram iniciadas e os policiais lograram êxito na ação. Em determinado momento, a equipe parou um veículo que trafegava sentido Sena Madureira e dentro dele estavam os quatro criminosos. Durante as buscas, os objetos roubados foram localizados, além de uma arma de fogo, do tipo escopeta, calibre 16, com uma munição na câmara.

Foi com essa escopeta que os acusados praticaram a ação delitiva. Os policiais apreenderam, ainda, três rádios comunicadores.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos de praxe.