Em solenidade, Fieac presta homenagem a Gladson por melhorias no Parque Industrial

O sistema Fieac (Federação das Indústrias do Acre) homenageou, na quinta-feira (25), o governador do Acre, Gladson Cameli por seus relevantes serviços prestados à indústria local, justificou o presidente da organização, José Adriano Ribeiro. A homenagem foi feita em alusão às festividades da Semana da Indústria, encerrada nesta sexta-feira (26).

A homenagem foi materializada numa a placa de reconhecimento que celebrou os pioneiros e parceiros do setor industrial do estado. Empresários da indústria acreana também foram homenageados.

Gladson Cameli lembrou as conquistas do governo ainda nos primeiros cinco meses de 2023 e salientou que “é preciso somar esforços para vencer desafios. É em união que iremos avançar, diminuir a burocracia, fortalecer o setor empresarial e gerar emprego e renda para a população”.

O presidente José Adriano Ribeiro reconheceu o esforço do Governo do Estado na superação da pandemia do coronavirus e agradeceu a atuação dos empresários e do poder público. “Agradeço ao governador Gladson Cameli, pelas melhorias que temos feito no Parque Industrial, nos polos moveleiros e pelo respeito do poder público ao empresário”, enfatizou o presidente da Fieac.

A solenidade contou ainda com a presença do secretário Especial Adjunto de Assuntos da Casa Civil da República, Reinaldo Couto, que fez palestra sobre novidades em licitações e contratos administrativos. Prestigiaram o evento o secretário da Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita; a secretária de Comunicação (Secom), Nayara Lessa; a diretora da Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac), Waleska Bezerra; o presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Gonzaga; o deputado estadual Pedro Longo e empresários.