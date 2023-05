Embarcação que transportava carga de açaí naufraga em rio no Acre

Mais um naufrágio nas águas do rio Iaco, em Sena Madureira, foi registrado nesta semana pelo Corpo de Bombeiros. Uma embarcação conduzindo três moradores afundou nas imediações da comunidade Boca do Iaco.

Segundo consta, os moradores viajavam com destino ao porto de Sena Madureira trazendo uma carga de açaí. Por volta das 18 horas de segunda-feira (22), houve o incidente. Provavelmente o saco de açaí se moveu para a beira da canoa e provocou o naufrágio.

Ao todo, os ribeirinhos perderam 10 sacos de açaí, 01 botija de gás de cozinha, 01 balde de chave, motor da embarcação, dentre outros objetos. O três ocupantes da embarcação, sendo dois homens e uma mulher conseguiram sair para a margem do rio.

Após o naufrágio, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira foram acionados e no dia seguinte, empregando toda a técnica necessária, conseguiram resgatar o motor e a canoa do fundo do rio.

Além desse caso, os Bombeiros também conseguiram resgatar um motor e uma canoa que ficaram submersos nas proximidades da ponte metálica José Nogueira Sobrinho. O proprietário informou que deixou a canoa ancorada, porém, no dia seguinte deparou-se com o alagamento.