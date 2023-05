Embrapa celebra 50 anos em sessão solene na Aleac nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (1° de junho), a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) homenageia a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) pelas suas cinco décadas de atuação. A sessão solene comemora meio século de inovação, pesquisa e desenvolvimento agropecuário e será realizada a partir das 10 horas, localizado na Rua Arlindo Porto Leal, 241, no Centro de Rio Branco.

A Embrapa, reconhecida como uma das principais instituições de pesquisa do país, desempenha um papel fundamental na promoção de tecnologias agropecuárias sustentáveis e na melhoria da produtividade no campo. Desde sua fundação, em 1973, a empresa tem sido responsável por avanços significativos em diversas áreas do setor agropecuário e florestal, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Acre e do Brasil.

A sessão solene foi requerida pelo deputado Pedro Longo e contará com a presença de gestores públicos e privados, representantes do setor rural e florestal, pesquisadores, agricultores e membros da comunidade científica.

O chefe-geral da Embrapa Acre, Bruno Pena, juntamente com representantes institucionais e governamentais, fará um balanço das conquistas da empresa ao longo das últimas décadas, com destaque aos desafios enfrentados e às perspectivas futuras. Serão ressaltados os programas e projetos desenvolvidos pela instituição no estado, como a criação de tecnologias sustentáveis, a preservação ambiental e a promoção da agricultura familiar.

A Embrapa, ao longo de sua trajetória, tem sido reconhecida por seu compromisso com a inovação e a transferência de tecnologias para o campo. Seus esforços têm contribuído para aumentar a produtividade, reduzir os impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida dos agricultores e pecuaristas.

“A sessão solene em homenagem aos 50 anos da Embrapa será um momento de celebração e reconhecimento do trabalho dessa importante instituição para o desenvolvimento agropecuário brasileiro. A expectativa é que o evento inspire novas parcerias e ações colaborativas entre a Embrapa, o governo e os demais setores envolvidos, visando impulsionar ainda mais o crescimento sustentável agrícola, pecuário e florestal, no Acre e em todo o país”, destaca Pena.