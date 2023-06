Empresária abre academia só para mulheres no interior do Acre

Com objetivo de proporcionar um ambiente acolhedor para as alunas, a empresária Keite Mayara Lopes expandiu um espaço que tinha no quintal de casa para treinar para um empreedimento que hoje atende 300 mulheres em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A empreendedora afirmou que nunca pensou em ser dona de academia e hoje é dona da academia “Bonecas de Ferro”, voltada para as mulheres.

Keite abriu um espaço para treinar no quintal de casa, para ela, a sogra e o marido. Com o aumento da criminalidade, algumas conhecidas pediram que ela abrisse o pequeno espaço para mais gente. Ao observar que algumas amigas estavam se sentindo melhor com a prática dos exercícios e a repercussão do espaço, Keite recebeu a oferta de ajuda de algumas mulheres para comprar de equipamentos e materiais.

Atualmente, Keite é formada em Educação Física e conta com outras profissionais no empreendimento. Ao g1, Keite contou que depois do treino há atividades recreativas para descontrair essas mulheres, tentando trazer melhor conforto a todas que o ambiente, mesmo que simples seja um lugar bom e seguro para as mulheres.

A academia também disponibiliza suplementos para alunas que não têm tantas condições. Creatina de graça, whey protein e pasta de amendoim.

Na área de higiene é disponibilizada uma toalha limpa todos os dias no banheiro, além de sabonete normal e íntimo para aquelas que tomam banho no local. Um espaço só para mulheres também é pensado para as necessidades diárias, então há também absorventes noite e dia, além de refrescante bucal, pasta de dente e antitranspirante.