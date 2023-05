Empresário César Augusto da Silva morre aos 50 anos vítima de câncer

O empresário César Augusto da Silva, 50 anos, faleceu nesta quinta-feira (18) vítima de câncer em Rio Branco (AC). Ele administrava o estacionamento da Organização em Centros de Atendimentos (OCA) de Rio Branco.

O órgão emitiu uma nota de pesar destacando quanto César era muito querido e respeitado, ressaltando as qualidades do empresário como a gentileza e o respeito que o falecido sempre demonstrou, tanto com os clientes quanto com os colegas de trabalho.

“Familiares, amigos e colegas de trabalho receberam as mais sinceras condolências da diretoria da OCA pela inestimável perda. Em sinal de luto, o estacionamento da OCA Rio Branco estará fechado nesta sexta-feira, 19”, diz trecho da nota.

“Que Deus traga conforto e paz para a família enlutada e para todos os que conviveram com César Augusto da Silva. Sua competência e gentileza deixarão saudades em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, acrescentou.