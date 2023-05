Empresário inaugura filial de bar LGBTQIAP+ do Acre em João Pessoa neste sábado; FOTOS

O acreano Gabriel Santos, dono do Recanto Club, localizado em Rio Branco, inaugura neste sábado (27), a nova filial do bar LGBTQIAP+ em João Pessoa. O empresário revelou a novidade no Twitter e desde então tem encantado seus seguidores com fotos dos detalhes do novo empreendimento na Paraíba, em um imóvel no bairro Manaíra, próximo a praia.

Ao ContilNet, Gabriel cedeu algumas imagens do novo local, pronto para inauguração que acontece neste sábado e aguarda diversos novos clientes para curtir a extensão do Acre na Paraíba.

Na festa de inauguração, o Recanto Jampa conta com VDC DJs com Yorran e Parajeau, além de promoções de caipirinha e caipiroska. Na decoração, Gabriel pensou em uma mistura de João Pessoa com o Acre, inserindo desenhos de pontos turísticos e itens que lembram os dois locais.

Confira as fotos: