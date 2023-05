O hit Lovezinho, da cantora Treyce, que estourou em todo o Brasil no início deste ano, foi removido do Spotify, nessa quarta-feira (4/5). Isso aconteceu porque o refrão da canção tem a melodia baseada em Say It Right, de Nelly Furtado.

E apesar da óbvia referência, o problema começou por um simples motivo: a brasileira não pediu autorização da cantora canadense para usar a canção como sample. O pedido de exclusão da música partiu da Sony, editora que cuida dos direitos autorais de Nelly Furtado e dos outros autores do hit internacional. Segundo o representante da gravadora no Brasil, as partes não chegaram a um acordo, e, por isso, o hit foi retirado do ar. Nelly Furtado chegou a gravar um vídeo nas redes sociais dançando Lovezinho, com a clássica coreografia, que também viralizou por conta do influenciador Xurrasco 021. Confira: @nellyfurtadoofficial #duet with @Vanessa Lopes 🥳 #brazil #lovezinho ♬ Lovezinho – Treyce Logo depois da publicação feita pela artista, veio a tona a informação de que sua editora fez contato com os músicos brasileiros para cobrar os direitos autorais. Já que o uso de samples sem a devida autorização pode resultar em ações legais por parte dos detentores dos direitos autorais, como no caso de Nelly Furtado, é possível que a cantora processe Treyce por uso indevido de sua música.