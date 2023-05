Equipe de 48 delegados representará o Acre na 17ª Conferência Nacional de Saúde

Após três dias de debates para a construção e aprovação de propostas, a 9ª Conferência Estadual de Saúde teve o seu encerramento nesta quinta-feira, 25. Promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), em parceria com o Conselho Estadual de Saúde (CES), o evento foi realizado no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco.

Com o tema “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – Amanhã vai ser outro dia”, a conferência reuniu 200 delegados dos 22 municípios do estado, eleitos nas conferências municipais, e 24 conselheiros estaduais de saúde. Destes, 48 delegados foram eleitos para representar o Acre na 17ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorrerá de 2 a 5 julho, em Brasília.

“Gostaria de agradecer a todos que se dedicaram para a construção desse fórum de debate. Nos colocamos, enquanto representantes da Secretaria de Estado de Saúde, à disposição para que tudo que for pactuado aqui e na [conferência] nacional seja aplicado. Assim, conseguiremos os melhores resultados para a nossa Saúde”, declarou o titular da Sesacre, Pedro Pascoal.

Para o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Elenilson Silva, a sensação é de dever cumprido. “Fizemos a nossa parte, com muito trabalho, contribuindo nesse processo de construção e na realização da conferência. Agora, seguimos nessa ‘pegada’, rumo à Brasília para a 17ª Conferência Nacional”, disse.

Saúde Indígena

O assessor especial do Departamento de Atenção Primária, da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde (MS), Vanderson Brito, destacou a importância de se discutir a saúde dos povos tradicionais nessas conferências.

“A 17ª Conferência virá com um foco muito grande para a saúde indígena. Nessa semana, o secretário especial de Saúde Indígena, Ricardo Weibe Tapeba, está em Genebra discutindo, junto à Organização Mundial de Saúde [OMS], os rumos da saúde indígena a nível nacional e mundial. Estamos dentro dessas conferências batendo na tecla de que a saúde indígena é SUS como um todo”, enfatizou.

Delegados Eleitos

Pela primeira vez o presidente interino do Conselho Municipal de Saúde de Sena Madureira, José Ribamar da Silva, irá a Brasília representar o seu município. “É um momento importante para mim. Já são quatro conferências em que estamos na luta, defendendo as propostas do nosso município. Nesses três dias aprendi muito e conseguimos ser eleitos para a nacional”, falou.

“Tivemos espaço para colocar nossas propostas, tivemos voz. E é isso que o usuário tem que ter hoje. Não podemos abrir mão dessa oportunidade tão ímpar dentro do sistema de saúde. A minha expectativa para a nacional é defender as propostas e soluções para todo o estado do Acre”, afirmou a delegada eleita, representando o grupo de trabalho de usuários, e moradora de Rodrigues Alves, Lucilene Amaral.