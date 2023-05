Erismeu Silva assume comando do Santana e vai disputar o estadual do Amapá

Depois de comandar o São Francisco no Campeonato Acreano, Erismeu Silva tem um novo desafio. O treinador vai dirigir o Santana na disputa do Estadual do Amapá, competição programada para começar no sábado, 14.

“Fechei com Santana e estou bastante empolgado por essa oportunidade. Nossa equipe tem qualidade e essa será uma semana importante para realizar os ajustes e melhorar a parte física”, comentou Erismeu Silva.

Levar acreanos

Erismeu Silva não descartou a possibilidade de levar atletas do futebol acreano para reforçar o Santana. Contudo, as contratações precisam ser pontuais.

“Vamos esperar o início da competição para podermos realizar uma avaliação mais precisa. O Estadual tem equipes fortes, mas o objetivo da nossa diretoria é lutar pelo título”, declarou o treinador.