Escolas públicas do Acre irão distribuir absorventes gratuitos para estudantes 

Através de um projeto do governo do estado do Acre, visando o combate à pobreza menstrual, as escolas públicas irão ofertar absorventes gratuitos para estudantes da rede pública estadual. A ação é resultado do projeto de lei 99/2019, apresentado pelo deputado estadual Chico Viga, e agora está sendo colocado em prática pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

O maior objetivo é fornecer assistência menstrual para quem precisa, dando acesso a absorventes e promovendo a dignidade. Cada pessoa contemplada que estuda nas escolas públicas estaduais receberá dois pacotes de absorventes por mês, além do direito de retirar mais, caso necessite durante o período escolar.

Conforme o deputado Chico Viga, uma a cada quatro alunas acaba perdendo o ano letivo devido à falta de absorventes femininos. É esperado que com a implementação, essa realidade mude, proporcionando igualdade de oportunidades e condições adequadas para a continuidade da educação sem interrupções.

Além disso, esta iniciativa feita no estado do Acre está alinhada com um estudo lançado em maio de 2021 pelo Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa) em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), intitulado “Pobreza Menstrual no Brasil: desigualdade e violações de direitos”. O estudo destacou a falta de acesso a itens mínimos de cuidados menstruais em escolas, afetando milhões de meninas no país.