Espetáculo “Em busca do tesouro” e férias dos acreanos; veja na coluna Luiz Theodoro

O amor acabou!

Longe do poder o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta todos os dias a debandada de políticos e governadores que antes lhe juravam fidelidade partidária. A que se entender que eles têm a missão de governar e, por isso, saíram do palanque para cuidar da gestão dos seus estados, que são carentes de uma série de soluções que os fizeram abandonar o discurso mais agressivo.

A vitrine do poder

Já o presidente Lula decidiu realizar um programa semanal muito semelhante ao de Bolsonaro nas redes sociais para prestar contas das ações de seu governo. A princípio, o programa terá de 50 minutos a uma hora. Ao contrário do antecessor, o petista será propositivo . O canal será usado por Lula para um diálogo direto com o povo, como no caso da realização do balanço dos 100 dias de governo.

Do you speak english?

O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, recorreu ao tapetão para permanecer no cargo. O ex-governador e ex-senador do Acre (PT) foi nomeado por Lula para o cargo na entidade que cuida da divulgação dos produtos brasileiros no exterior e que prevê fluência em inglês. Como não fala a língua, mudou o estatuto do órgão e eliminou a obrigatoriedade do inglês fluente.

A que ponto chegamos

O governo e a classe política tem que ouvir o Secretário de Justiça e Segurança Pública Américo Gai que o crime organizado se institucionalizou no Acre e precisa de mais apoio para melhorar a segurança pública. Para se ter uma idéia os comerciantes do centro da cidade relatam que tem que pagar mensalidade a membros das facções para não ter suas empresas assaltadas.

Preocupante!

O Acre ficou em terceiro lugar no ranking nacional entre os estados com pior índice da população vivendo na extrema pobreza , atrás somente do Maranhão e Pernambuco. O Acre tem também 417 mil pessoas abaixo da linha da pobreza.

O preço da língua!

Os médicos Jorge Lucas da Fonseca, Grace Mônica Alvim e Nilton Torres Chaves vão ter que responder ao Conselho Regional de Mecina por debocharem nas redes sociais da ministra Marina Silva, por estar com Covid. As reações foram as mais negativas possíveis na opinião pública.

Buxixo nas redes

Está dando o que falar o veto da governadora em exercício Mailza Gomes ao projeto que implantaria a educação sexual nas escolas. A disciplina poderia ser uma ferramenta para ensinar como evitar doenças sexualmente transmissíveis, noções para evitar a gravidez precoce além de outros temas relacionados a saúde de nossa juventude.

Jornada de trabalho menor

O Brasil terá uma experiência de impacto na jornada de trabalho semanal de quatro dias, entre junho e dezembro deste ano. A iniciativa resulta de uma parceria entre a organização sem fins lucrativos 4 Day Week, que conduz teses globais sobre a carga horária reduzida, e a brasileira Reconnect Happiness at Work, uma empresa especializada em serviços voltados à felicidade corporativa e liderança positiva.As companhias podem se inscrever para o início do experimento em agosto e começam a ser preparadas para adotar o modelo em setembro. Vai haver um custo para participar do estudo, que ainda não foi definido.

Ela de volta!

Após longo período no ostracismo e de inúmeras derrotas políticas, Dilma Rousseff volta, finalmente, ao cenário internacional. Por indicação de Lula, foi presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), que pertence ao grupo das nações emergentes dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), com sede em Xangai, na China. terá um salário mensal de US$ 50 mil (R$ 257 mil), o que perfaz um total de R$ 3,1 milhões por ano, ou R$ 9,3 milhões até 2025. Nada mal para quem foi destituída do comando da nação brasileira.

Confira o melhor da coluna Luiz Theodoro:

O meu bom dia de hoje vai para Erika Carqueijeiro , uma mulher linda e de bem com a vida

A beleza de Elayne Chistine Castro para iluminar a coluna deste sábado.

Os amigos Graça e Flavio Siqueira badalando pelo buffet Afa Jardim

Roseane e Rosa Nobre com o neto nos salões da sociedade

Minha amiga Martha Maria curtindo merecidas férias nos lençóis maranhenses

Acreana Zinha Ruela turistando pelo deserto da Jordânia

Prefeito de Rio Branco prestigia XIII concurso da redação de educação fiscal.

A premiação ocorre desde 2005 nas escolas que fazem parte da rede municipal aos alunos do quarto ano que elaboram a melhor redação com a temática fiscal. Segundo o prefeito, a redação com esse tema ajuda os alunos a entenderem quais são os direitos e deveres tributários e sociais.

‘Em busca do Tesouro’ estreia em 13 de maio, com entrada gratuita

Nos dias 13 e 14 de maio, em duas sessões realizadas às 16h e às 19h, a Usina de Arte João Donato receberá o espetáculo “Em busca do tesouro”. A peça, encenada pelo Grupo Arvoredo de Teatro e financiada pela Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, é resultado de um processo desenvolvido após uma vasta pesquisa histórica sobre o povoamento da Amazônia, como foco na vinda de nordestinos para os seringais, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, ao longo da qual vieram mais de 50 mil homens para trabalhar na extração do látex.

* Com direção, iluminação e produção de Leonel Carneiro, e direção musical de Edson Carneiro, a peça terá a participação dos músicos Adson Barbosa e Thais Schwalbe, além do próprio diretor. O elenco é composto por dez atores: Adriano Souza, Amanda Graciele, Benito Assunção, Hanna Araujo, Leonel Carneiro, Renata Leão, Thais Regina, Thais Schwalbe, Thales

Vasconcelos, Thalissa Thaysla e Wilton Moreira. Encenado em duas apresentações diárias, às 16h e às 19h, o espetáculo teatral tem entrada gratuita e os ingressos podem ser reservados até 11 de maio, através do link: https://forms.gle/iwNG2Tga9o1aRd3R