Esposa confessa traição e é morta com dois tiros enquanto dormia ao lado dos filhos no Acre

Luzivania Araújo Freitas, de 26 anos, foi executada com dois tiros na cabeça pelo próprio marido identificado como Gabriel Lima de Almeida, 25 anos, na madrugada deste sábado (27), dento da residência do casal localizada na rua 27 de julho, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Luzivania discutiu com Gabriel e acabou confessando ao marido que já havia lhe traído. Não conformado, Gabriel esperou a mulher dormir ao lado dos dois filhos do casal e, de posse de uma arma de fogo, efetuou dois tiros na cabeça da mulher. Após o crime, Gabriel foi até o 1° Batalhão localizado na Avenida Sobral, no bairro Boa Vista, e se entregou e apresentou um revólver calibre 38, que usou para matar a companheira.

Familiares de Luzivania, que moram ao lado da casa dela, chegaram a ouvir os disparos e foram até a residência da mulher e acionaram a polícia e uma ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos à vítima, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Luzivaniau.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Aínda segundo informações da polícia, Gabriel recebeu voz de prisão na sede do 1° Batalhão e foi encaminhado a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com a arma de fogo usado no feminicidio.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).