Estilista acreano chora em lançamento de nova coleção; ASSISTA 

Moda, beleza e muito glamour na noite fashionista organizada pela Aster Model School no Acre. A agência promoveu neste sábado (27) o desfile do estilista acreano Rafael Moura, que lançou sua nova coleção em Rio Branco.

Um dos momentos mais aguardados pelos presentes foi a nova coleção do estilista. Após exibir suas peças, Rafael surgiu finalizando no desfile e bastante emocionado falou sobre sua trajetória e a emoção do lançamento da coleção.

“Dedicação, sonho, acho que a palavra que define é gratidão, porque a gente luta, a gente batalha, pra aprender a gente se dedica. Eu preciso agradecer a essa equipe, além da emoção, peço perdão. É porque acontece muitas coisas, sempre existem coisas que tentam atrapalhar com que você realize seus sonhos, são 15 anos de muita dedicação para poder aprender. Essa coleção fala de mim, essa coleção eu usaria cada peça, inclusive esse vestido. Gente, isso daqui sou eu. Essa coleção me ensinou a ser uma pessoa que acredita no meu potencial, me ensinou a ser uma pessoa um pouco mais humilde”, disse Adriano.

O evento contou também com a apresentação de misteres e misses, além de desfile de lojas de vários segmentos. Quem visitou o local também pode desfrutar de bazares, espaços gastronômicos e muito mais. Quero agradecer imensamente o convite a organização, Lucas, Celso, Adriano e Rafael, que venha mais e mais eventos como este no Acre. Nossa cultura agradece!

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, registrou os melhores momentos do evento e compartilha com exclusividade com nossos leitores.