Estudantes já podem retirar kits didáticos do Pré-Enem Legal

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) informa aos estudantes matriculados no programa Pré-Enem Legal que os kits didáticos com as apostilas do Sistema Farias Brito de ensino já podem ser retirados para reforçar os estudos.

Para retirar o kit é preciso se dirigir ao Departamento de Programas e Ações Especiais da SEE, no Edifício Dom Pedro, localizado na Rua Manoel Rodrigues, nº 261, Bosque, em Rio Branco. É necessário apresentar um documento de identificação. O horário de atendimento é de 8h às 12h e de 14h às 17h.

Além do kit didático, em breve os alunos terão acesso às aulas com conteúdos digitais e dicas de estudos por meio do site da SEE. Os alunos terão acesso também às aulas que serão transmitidas pela televisão, com professores especialistas, no canal 31.1 (Amazon Sat).

Na TV, as aulas estão sendo exibidas de segunda a sexta-feira, sempre das 9h às 12h e das 19h às 22h. Haverá uma programação especial para que os alunos possam receber as explicações dos conteúdos, além da resolução de diversas questões, e da possibilidade de tirar as dúvidas.

“Ressaltamos que, em breve, a plataforma Farias Brito, que é um ambiente virtual preparado para os alunos, onde eles encontrarão o material SFB digital, os simulados, as videoaulas, fóruns de questões, livros digitais, também estarão disponíveis”, explicou o chefe do Departamento de Programas e Ações Especiais, Aldino Shattat.