“Eu iria de olhos fechados”, diz Marfisa sobre assumir secretaria no governo de Gladson

Se sentindo sem clima para continuar trabalhando na Prefeitura de Rio Branco, a vice-prefeita Marfisa Galvão declarou ao ContilNet que, apesar de não haver oficialmente nenhuma tratativa à respeito, caso convidada, aceitaria ser secretária de Estado do governo Gladson Cameli.

“Eu iria de olhos fechados sem medo de errar!! Sei que lá poderia fazer muito mais pelo nosso estado!”, declarou na tarde desta quinta-feira (11), ao ser contatada pela reportagem.

Fora do Acre realizando exames de rotina, Marfisa Galvão confirmou que “em conversa informal com um amigo do governo” falaram sobre a possibilidade de ela vir trabalhar como Secretária de Estado de Assistência Social. Informações extraoficiais, indicam também que ela estaria sendo cotada para assumir a recentemente recriada Secretaria de Estado da Mulher.

“Fiquei bem satisfeita em falar sobre essa possibilidade. Como vice-prefeita, não consigo desenvolver um bom trabalho, devido à falta de confiança de alguns gestores municipais. O trabalho não avança, mas, por enquanto, continuo trabalhando como vice-prefeita.”, disse.

De acordo com Marfisa, suas inquietações já foram expostas ao prefeito. “Falei com o Bocalom que seria difícil trabalhar dessa forma. Ele sabe disso. Estou me esforçando pra (sic) continuar trabalhando e sempre me surpreendo com alguns questionamentos de assessores do prefeito. Eu só quero trabalhar!!!”, concluiu.