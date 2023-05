“Eu não quero que você morra”, diz, em áudio, ex-mulher de homem linchado

A ex-mulher do comerciante Osil Vicente Guedes, que morreu após ser linchado por quatro homens na última quarta-feira (3/5) no Guarujá, litoral sul de São Paulo, disse a familiares da vítima que “não queria que ele morresse”. Em áudio enviado ao filho mais velho de Osil na sexta-feira (5/5), quando o comerciante já estava internado em decorrência dos ferimentos, Vanessa Regina Benedito de Almeida lamentava o fato de Osil ter dito anteriormente que tomaria remédios em excesso, numa suposta tentativa de suicídio.

“Um dos motivos da depressão dele, foi ele falar que ninguém ligou para ele no aniversário dele. Ele estava muito triste, falou que o filho dele não ligava para ele, que era você. ‘Ai, Vanessa, o meu filho não liga para mim, eu estou muito triste, vou me matar’. Então, ele tomou 60 cápsulas de remédio. Eu falei: ‘Osil, não se mata’. Ele falou: ‘Vou me matar, não enche meu saco’”, disse Vanessa no áudio, obtido com exclusividade pelo Metrópoles .

A gravação foi enviada a um filho de Osil que tem 22 anos e mora em Recife. Na mensagem, ela relata uma discussão com o ex-companheiro, sem muitos detalhes. Depois diz que ele “nunca mais esteve” em sua casa.

“O seu pai veio aqui. Eu pedi para ele ir embora, deixei o portão aberto, e ele foi embora. Teve uma vez que ele chamou a polícia. A polícia veio aqui, conversou com ele e foi embora. Não teve nada a mais que isso. Aí teu pai nunca mais apareceu aqui no meu portão. Eu não sei [o que aconteceu], porque eu estou trabalhando”, diz Vanessa na gravação.

É a primeira manifestação conhecida de Vanessa, que não tem atendido a imprensa e também não foi ouvida pela polícia. Conforme revelado pelo Metrópoles, familiares da vítima apontam Vanessa como a mandante do crime. Segundo relatos de parentes, além do espancamento sofrido na quarta-feira (3/5), Osil já havia sido agredido pelo mesmo grupo no dia anterior.

Inicialmente, a suspeita era que Osil tinha sido alvo de fake news e teria sido atacado porque tinha sido confundido com um ladrão de moto. A versão, contudo, já foi descartada pela polícia.