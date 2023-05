“Eu podia sentir a presença de Deus”, diz Frank Lima ao falar de cirurgia

O ex-secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, usou as redes sociais neste domingo (21) para falar sobre a importância de Deus e o sentimento ao descobrir que tinha câncer de próstata.

Internado em uma cama de hospital, o ex-secretário de saúde passou por procedimento cirúrgico recentemente em Brasília (DF). No texto publicado em suas redes sociais, Frank Lima aproveitou para agradecer a Deus, familiares e amigos por todo o apoio prestado desde as orações à feijoada beneficente realizada pelos amigos para custear o procedimento.

“E eu não sou digno dessa benção sozinha e quero compartilhar com os irmãos em agradecimento as orações que tenho recebido de cada um de vocês. Pôr que sei que a enfermidade era minha, mas sinto no meu coração que a luta é nossa, nas orações, nós gestos, nas palavras e mensagem que tenho recebido passando nesse vale…. isso é a família de Cristo!!! Foi isso que me manteve em pé desde a hora que recebi o diagnóstico de câncer de próstata. Foi isso que me fez tomar a decisão rápida de fazer a cirurgia… Quando viajei Deus falou ao meu coração que eu não temesse pois ele iria surpreender a equipe médica que ia me operar em Brasília… naquele momento a única opção que eu tinha, era confiar, e eu me abracei a isso!!!”, afirmou.

“Quando me levaram pra me preparar pra cirurgia, eu podia sentir a presença de Deus, na espera eu cheguei a dormir. A enfermeira que véi me buscar, disse que foi a primeira vez em anos de profissão que ela viu isso.. Me levaram pro centro cirúrgico, quase três horas e meia de cirurgia. No dia seguinte o médico foi ao meu leito e disse, foram três horas e meia de cirurgia, sem nenhuma intercorrência, é tanto que a equipe decidiu nem colocar dreno em você. Foi uma das melhores cirurgias que já fiz na minha vida… E com muito orgulho, enchi minha boca e disse, eu tenho um amigo que nunca me abandona! E ele disse quem é o seu amigo?? Eu disse: chamam ele de Deus o Senhor conhece? Ele disse ôh glóriaaaaaa. E eu disse Dr. Não teve nenhuma intercorrência, pôr que o Senhor tava na cirurgia, mas Ele comandau a sua equipe! Ele olhando pra Shawanny balançou a cabeça de forma positiva”, acrescentou.