Evanescence virá ao Brasil ainda este ano, afirma jornalista

O jornalista José Norberto Flesch informou em um vídeo publicado em seu canal oficial do youtube que o Evanescence virá ao Brasil entre os meses de outubro e novembro deste ano.

Esta será a sexta vez que o grupo virá ao Brasil, e a última delas aconteceu em 2017, quando realizaram três apresentações no país: Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

O último CD de inéditas do Evanescence foi lançado em 2011, e o single lançado há dois meses, “Speak to me”, é assinado apenas por Amy. Entre uma coisa e outra, a banda veio ao Rock in Rio, trocou de guitarrista, entrou em hiato, largou a gravadora e voltou aos palcos. Em meio a tudo isso, a líder do grupo diz que a fidelidade do público brasileiro se manteve inalterada.