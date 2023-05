Ex-secretário de Rio Branco passará por cirurgia e família organiza feijoada beneficente

O ex-secretário municipal de saúde da Prefeitura de Rio Branco, Frank Lima, de 53 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata e vai viajar no próximo dia 11 (quinta-feira) para ser submetido a cirurgia em Brasília. Lima foi secretário de Saúde no início da gestão do prefeito Tião Bocalom.

Amigos e familiares do ex-secretário estão promovendo, no dia 27 de maio, sábado, na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), em Rio Branco, uma feijoada beneficente para arrecadar dinheiro para ajudar a custear as despesas em Brasília. O valor da feijoada é de R$25,00.