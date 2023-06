Ex-secretário é condenado a dois anos de prisão por importunação sexual

O ex-secretário municipal de Saúde Frank Lima, de 55 anos, está condenado há dois anos e meio de prisão pelo juiz Marlon Machado, plantonista do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), pelas acusações de importunação sexual na época em que exercia a função na Prefeitura de Rio Branco, de 2021, contra mulheres no órgão.

SAIBA MAIS: “Eu podia sentir a presença de Deus”, diz Frank Lima ao falar de cirurgia

A justiça acatou denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que também solicitou na época o afastamento do então secretário das funções, o que foi atendido pelo prefeito Tião Bocalom.

Frank Lima tem direito à recorrer da sentença, em liberdade. A condenação, com pena de prisão inferior a quatro anos, é automaticamente convertida em pena de restrição de liberdade, com a obrigatoriedade de prestação de serviço comunitário de cinco horas por semana.

O ex-secretário está convalescendo de uma cirurgia para extração de câncer na próstata, procedimento realizado com sucesso num hospital de Brasília (DF), no início do mês. Frank Lima não quis falar sobre a condenação judicial.