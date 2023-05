Exclusivo: Estilista acreano faz peça luxuosa para Joelma e ganha elogios da artista

O estilista Jean Alves Silva de Paula, carinhosamente conhecido como Jhê ou Jean Calypso, conversou com este colunista na manhã desta terça-feira (2), e revelou uma peça exclusiva que fez para a cantora paraense Joelma.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet Notícias, Jean contou sobre a reação da artista sobre o traje feito especialmente para ela: “Entrei no camarim dela, e perguntei a Joelma sobre o figurino: ‘Sim, eu amei. Tá muito lindo, nossa tá muito lindo, muito obrigado meu amor’. Ai ela me olhava, e me abraçou aí ela falou assim: ‘Não se preocupa não que breve vou usar’ relatou o estilista acreano.

Jean Calypso, de 30 anos, nasceu em Brasiléia e viveu boa parte de sua vida no município vizinho, Epitaciolândia. Hoje, o acreano é morador do bairro Nova Estação, em Rio Branco. Além de Joelma, o acreano já vestiu Gloria Grovee e outras personalidades acreanas. Siga Jean no Instagram [em @estilista_jeancalypso] e acompanhe o trabalho do estilista e sua rotina.