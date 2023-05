Procurado, Marlon confirmou que esteve na manhã de 12 de novembro, dia do jogo, no hotel. Disse que foi encontrar “um amigo”. “Fui falar com um amigo meu que tava (sic) lá”, disse. Ele negou que tenha ido ao local para falar com jogadores do Avaí. Diante da insistência das perguntas, desligou o telefone. Em nota, o Avaí diz não ter qualquer relação com Marlon Bruno.

O gol contra

Só as investigações poderão esclarecer se há alguma relação com as mensagens colhidas pelos investigadores, mas agora, com a descoberta da trama envolvendo a partida, chama atenção um gol contra marcado por Wellington Ferreira Nascimento, um dos zagueiros do Avaí.

O jogador, que está até hoje no clube catarinense, abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Em um cruzamento de Vidal, do Flamengo, o zagueiro avança sobre a bola e cabeceia para dentro do próprio gol. Minutos depois, o Avaí fez 1 a 1. Já no final do segundo, virou o placar.

O Avaí e as suspeitas

Não é a primeira vez que jogadores do Avaí aparecem relacionados. O clube já sofreu duas baixas em razão do escândalo. Dois jogadores estão afastados atualmente: Raphael Rodrigues e Vinícius José Ignácio, conhecido como Didi, ambos zagueiros.

O nome de Raphael aparece em uma tabela com valores de supostos pagamentos. Além disso, em um áudio enviado por aplicativo de mensagem em outubro do ano passado, um dos participantes da quadrilha fala em “os vinte do Raphael do Avaí”. Na semana passada, o Avaí afastou Didi, também mencionado nas investigações por ter conversado com um dos operadores do esquema.

Investigações prosseguem

O Ministério Público de Goiás já apresentou acusação formal à Justiça contra 26 participantes do esquema, incluindo jogadores e responsáveis pelas apostas fraudulentas.

Na denúncia, os promotores afirmam que o grupo atuou para manipular pelo menos 16 jogos, todos do segundo semestre de 2022 para cá. Ao menos 11 jogadores foram afastados por seus times e sete foram demitidos. Nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, suspendeu por 30 dias oito dos atletas envolvidos. As investigações prosseguem.

O que dizem os envolvidos

Na nota enviada nesta tarde à coluna, o Avaí afirmou que nunca tomou conhecimento de qualquer tentativa de manipulação da partida contra o Flamengo e ressaltou que afastou dois jogadores mencionados nas investigações. O clube disse ainda que nunca teve relação com Marlon Bruno, a pessoa que de acordo com a mensagem Romarinho deveria encontrar no hotel onde estava hospedado o time.

O clube afirmou também que desconhece a existência de qualquer relação entre Marlon e os seus atletas, dirigentes e integrantes da comissão técnica. “O Avaí não foi acionado judicialmente a se manifestar sobre o assunto e, se assim ocorrer, irá prestar os esclarecimentos”, diz o texto. “Também estamos estudando medidas judiciais para resguardar o clube de possíveis danos”, prossegue.

Em nota divulgada após a deflagração da segunda fase da Operação Penalidade Máxima, como foi batizada a investigação do Ministério Público, a defesa de Romarinho afirmou que o ex-jogador é inocente.

O zagueiro Wellington Ferreira, autor do gol contra na partida contra o Flamengo, também foi procurado por meio da equipe de comunicação do Avaí, mas não respondeu às perguntas até a publicação desta reportagem.