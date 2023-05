Expert lista cinco hábitos que estão te envelhecendo mais rápido

Para o famoso palestrante e autor de livros best-sellers sobre otimização humana, biohacking, longevidade, alto desempenho e nutrição Siim Land, o estilo de vida de cada um determina a sua longevidade. “Existem alguns hábitos ruins que estão te envelhecendo mais rápido”, publicou no Instagram certa vez. De acordo com o expert, essas práticas não incluem as já óbvias, como fumar, beber e consumir fast food.

Confira, a seguir, cinco praxes que devemos abandonar já para evitar o envelhecimento precoce, segundo Siim Land: 1. Comer antes de dormir O palestrante defende que comer muito tarde, minutos antes de dormir, interfere na melatonina e em outros processos importantes de reparo do organismo ativados durante o sono. Vale lembrar que a melatonina é um hormônio responsável pelo controle do ciclo circadiano, que regula funções do corpo humano em períodos de 24 horas. Por ser produzida pela glândula pineal, acionada quando não há estímulos luminosos, a melatonina só é formada à noite, induzindo o sono. Ela melhora a qualidade do repouso, fortalece o sistema imune, ajuda a melhorar a depressão sazonal (que acontece durante o período de inverno), reduz a acidez do estômago, entre outros benefícios.[ Siim Land acrescenta que o hábito de se alimentar antes de ir para a cama também impede a recarga antioxidante do organismo. 2. Ficar sentado o dia inteiro Na opinião do autor, o corpo humano é feito para se mover. “O estilo de vida sedentário está ligado ao aumento da mortalidade e a doenças cardiovasculares. Quebre-o e mova-se!”, clama ele. Aqui, estão motivos para sair do sedentarismo: engorda e mata, prejudica a saúde mental, pode afetar a produção hormonal e reduz a expectativa de vida. 3. Restringir o sono “Não crie o hábito de ficar acordado até tarde ou despertar muito cedo”, alerta Siim Land. Ter uma noite de sono tranquila representa metade do caminho para se adquirir uma boa qualidade de vida. Durante o ciclo do sono, ocorrem várias fases diferentes, desde uma soneca mais leve até o repouso profundo, mais conhecido como Sono REM (Rapid Eyes Moviment ou Movimento Rápido dos Olhos). Conforme pontuam os especialistas, essa fase é caracterizada pelo relaxamento muscular e pela intensa atividade cerebral. É na fase do Sono REM que ocorre o equilíbrio geral do organismo e a liberação de hormônios que auxiliam de forma benéfica no bem-estar e, principalmente, na qualidade de vida, entre eles, a serotonina, a endorfina, o GH e a acetilcolina. 4. Ficar de frente para as telas de luz azul à noite Em casa, é muito comum ficarmos de frente para as telas de computador, tablet, smartphone e tevê, objetos com monitores de luz azul-violeta, classificada como prejudicial aos olhos. De acordo com o palestrante, esse espectro de luz visível “suprime a melatonina e interfere no sono”. A dica, então, é apostar nos bloqueadores e filtros. Os óculos com filtro de luz azul são uma opção, indicados até mesmo para quem não tem grau. A lente bloqueia a luminosidade em questão, impedindo-a de chegar à retina e permitindo apenas a passagem da luz boa para a visão. 5. Respirar pela boca Pode parecer improvável, mas Siim Land afirma que respirar pela boca, ao invés de usar o nariz, deixa o corpo em um estado de estresse e evita a liberação de óxido nítrico. O óxido nítrico é um radical livre importante para o funcionamento dos sistemas cardiovascular, nervoso e imunológico. Ele ainda permite que o sangue, os nutrientes e o oxigênio fluam livremente pelo corpo. “Tampar a boca e exercícios de respiração são bons para corrigir isso”, ensina o expert em longevidade.