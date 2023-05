Fala do deputado Adailton Cruz é cortada em Conferência Estadual de Saúde

No último sábado (20) o deputado Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, representou a instituição na Conferência Estadual de Saúde, um evento de extrema importância para a definição do futuro do setor nos próximos quatro anos. Apesar de enfrentar obstáculos, o parlamentar demonstrou seu compromisso com o Sistema Único de Saúde (SUS) e com os trabalhadores da área.

O deputado Adailton Cruz, reconhecido por sua trajetória como defensor do SUS e dos trabalhadores da saúde, recebeu a missão de representar a Assembleia Legislativa na conferência. O presidente da casa, deputado Luiz Gonzaga, afirmou que Adailton era a pessoa ideal para esse papel, destacando sua dedicação à causa e seu conhecimento sobre o sistema.

Animado com a oportunidade de participar de um evento tão significativo para sua área de atuação e para a vida dos cidadãos, Adailton aceitou prontamente o convite. A conferência contou com a presença de caravanas vindas de todas as regiões do estado, reunindo gestores, usuários e trabalhadores da saúde, todos comprometidos em discutir e mapear o futuro do setor.

No entanto, o deputado lamentou o fato de a Comissão Organizadora do Conselho Estadual de Saúde ter cortado sua fala, não permitindo que ele transmitisse sua mensagem de apoio, agradecimento e pontos considerados essenciais para a saúde nos próximos anos. Esse episódio, segundo Adailton Cruz, representa um desrespeito não apenas à sua pessoa, mas também àqueles que ele representa e defende.

Apesar do contratempo, o deputado demonstrou determinação em continuar sua luta em prol do SUS, dos pacientes e dos trabalhadores da saúde. Para ele, o impedimento fortalece sua energia e convicção na defesa dessas importantes causas sociais.

Adailton Cruz ressaltou que o desrespeito ocorreu não somente em relação a ele, mas também ao próprio controle social. Ele acredita e torce para que a nona Conferência Estadual de Saúde seja um espaço de entendimento e construção assertiva para a saúde, considerando os desafios enfrentados por esse setor fundamental.

Com uma postura firme e determinada, o deputado Adailton Cruz reafirma seu compromisso em defender o SUS e os trabalhadores da saúde, buscando sempre melhores condições e avanços para a área. Seu empenho e dedicação continuam sendo fundamentais para garantir um sistema de saúde público e acessível a todos os cidadãos, bem como para valorizar os profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado da população.

O deputado encerra sua fala enviando um grande abraço a todos, evidenciando sua gratidão pelo apoio e sua disposição em seguir na defesa dos direitos e melhorias para a saúde.