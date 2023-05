Família diz que historiador Zezinho está em estado grave após dois aneurismas

Um dos grandes historiadores do Acre e de Sena Madureira, o professor José Arnoldo Pereira Nunes, 62 anos, conhecido como Zezinho do Hermes, precisou ser levado de Sena Madureira, interior do Acre, ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb) na terça-feira (9) para realizar uma bateria de exames após registrar uma subida de pressão forte e ficar inconsciente.

Familiares que conversaram com o ContilNet disseram que após a realização de exames de tomografia, foi constatado que Zezinho sofreu dois aneurismas. “Um inclusive já rompeu uma artéria”.

Por conta da gravidade do caso, Zezinho será submetido a uma cirurgia de emergência na próxima sexta-feira (12).

O historiador segue internado no ambulatório do Pronto Socorro de Rio Branco.