Família do ex-governador Orleir Cameli realizará missa em memória de 10 anos do falecimento

A família do ex-governador Orleir Messias Cameli, está organizando uma missa em memória aos 10 anos de seu falecimento, que acontece na próxima segunda-feira, dia 08 de maio.

Orleir Cameli é tio do atual governador Gladson Cameli. Nasceu em 16 de março de 1949, natural de Cruzeiro do Sul, foi eleito prefeito do município nas eleições de 1992.

O político e empresário é muito lembrado, principalmente, pelos moradores de Cruzeiro do Sul que o conheceram e acompanharam seu trabalho.

A família convida toda a população para participar da missa em memória de Orleir Messias Cameli, que será realizada na Catedral Nossa Senhora da Glória, localizada no centro de Cruzeiro do Sul, a partir das 19h30.