Família pede ajuda para professor de Sena Madureira diagnosticado com câncer

O senamadureirense Elton Rocha, 32 anos, funcionário provisório da Prefeitura, vem enfrentando um grave problema de saúde. Recentemente, ele foi diagnosticado com câncer no estômago e se encontra internado na Unacon, em Rio Branco. De acordo com informações, seu estado de saúde é considerado grave.

No Hospital do Câncer, Elton Rocha iniciará o tratamento. Por se encontrar um tanto quanto debilitado, a família vem orando a Deus para que ele possa resistir a todos os procedimentos e vencer a doença.

Sem dispor de recursos financeiros para custear várias despesas, familiares e amigos estão recorrendo às pessoas de bom coração. “A bem da verdade, ele não se encontrada nada bem. Estamos aqui pedindo a sua oração e também a sua ajuda financeira. Você que puder nos ajudar, agradecemos de todo o coração. Trata-se de um momento muito difícil, mas sabemos que para Deus nada é impossível”, comentou a professora Irismar.

Quem puder ajudá-lo com qualquer quantia, a chave pix é a seguinte: [email protected] ou (68) 999064247.

Elton Rocha é bastante querido em Sena Madureira, principalmente na área da Educação. Ele atuava como professor e, mais recentemente, estava coordenador na escola municipal rural Leonice Bregense.