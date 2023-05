Far Cry 6 chega ao Steam 75% mais barato; veja preço e requisitos

O mais recente capítulo da franquia de ação e tiro da Ubisoft, Far Cry 6 chegou ao catálogo do Steam nesta quinta-feira (11), com localização completa em portugûes brasileiro. Usuários da plataforma podem adquirir o jogo com até 75% de desconto até o dia 25 de maio em todas as edições disponíveis. Vale lembrar que o título foi lançado originalmente em outubro de 2021 para várias plataformas, incluindo PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

Até o momento, a versão de computador estava disponível apenas na Epic Games Store e na Ubisoft Store, chegando agora no Steam com preços a partir de R$ 62,50, na versão Standard Edition, e chegando até R$ 119,99, na opção Game of the Year Edition. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o game e requisitos para jogar no PC.

A história de Far Cry 6 se passa em Yara, uma ilha fictícia no Caribe. Os jogadores assumem o papel do guerrilheiro Dani Rojas, que luta contra o ditador fascista Antón Castillo, interpretado pelo ator Giancarlo Esposito (conhecido por seus papéis em Breaking Bad e Better Call Saul). O objetivo principal é derrubar o regime opressivo e restaurar a liberdade no local.

O jogo oferece uma experiência de mundo aberto, com missões principais e secundárias, permitindo aos jogadores explorar, coletar recursos e aprimorar suas habilidades e equipamentos. Ele também se destaca por sua jogabilidade em primeira pessoa na maior parte do tempo, com exceções em momentos específicos, como nos acampamentos dos guerrilheiros — onde é possível alternar para a perspectiva em terceira pessoa.