Farinha de Cruzeiro do Sul é homenageada durante evento no Rio Grande do Sul

De 17 a 21 de maio, aconteceu a 6ª edição do Connection Experience, em Gramado/RS, que neste ano abordou o tema “Terroirs do Brasil”. De acordo com a organização do evento, esta edição superou todas as anteriores em termos de espaço e número de inscritos, mais de 1300 participantes realizaram imersões em conteúdo e experiências que destacaram produtos únicos e de origem. Se fez presente a Farinha de Cruzeiro do Sul, patrimônio cultural do Acre e único produto com Indicação Geográfica (IG) no estado.

Além da vasta programação de painéis, palestras e imersões, as IGs foram homenageadas e receberam um troféu. A homenagem reconhece a valorização dos territórios e na preservação do saber fazer. Na ocasião, a IG Cruzeiro do Sul foi

representada pela analista do Sebrae no Acre, Murielly Nobrega, que em parceria com diversas instituições do Estado e do Fórum Acreano de IGs e Marcas Coletivas, vem acompanhando e apoiando todo o processo de gestão.

O Connection Experience proporcionou a todos os participantes conexões que estimularam a geração de negócios, o aprendizado, a integração entre territórios, Indicações Geográficas (IGs) e destinos. Durante o evento, expositores estiveram na Alameda Terroir/Rua Coberta mostrando ao público a biodiversidade dos seis biomas brasileiros: Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Amazônia.

“Foi uma edição riquíssima, que possibilitou mostrar as potencialidades e a importância da valorização e comercialização dos produtos com IG, produtos estes com diferencial competitivo, principalmente com relação ao valor premium. O Acre se

destacou, com resultados promissores e garantindo 100% de venda de todo o produto exposto em apenas dois dias de evento”, relatou Murielly Nobrega.

Ao longo dos cinco dias de evento, o Connection mostrou a força e a capacidade do país, de norte a sul, na geração de produtos e destinos com identidades únicas. “Foi uma edição que impactou vidas, conectou o pequeno produtor rural com

público final e com empreendedor comprador”, avaliou o CEO do evento, Eduardo Zorzanello.

Correalizador do evento, o Sebrae RS entende que o turismo qualifica ainda mais os produtos de origem. “A pequena empresa é totalmente orientada a essa pauta, os destinos, a capacitação e qualificação são pautas que nós não podemos abrir mão de trabalhar junto com o poder público e com empreendedores. E esse evento traz o acolher de novos produtos e novas ideias”, destacou Ayrton Pinto Ramos, diretor técnico do Sebrae RS.

Oportunidades

Pela primeira vez na história, uma rodada de negócios foi proposta para produtores com selo IG e compradores. Na Sociedade Recreio Gramadense, as 27 IGs presentes no evento realizaram pitches de 2 minutos para apresentação de seus produtos e manejos de produção, na sequência, muito networking e troca de ideias. A ação serviu de modelo para ampliar a divulgação de produtos únicos.