Favoritos ao título, Rio Branco e Galvez jogam clássico no Florestão

Favoritos ao título, Rio Branco e Galvez disputam nesta terça-feira (16), a partir das 16h45, no Florestão, um clássico na 1ª rodada do Campeonato Estadual Sub-20. As duas equipes disputaram uma das semifinais em 2022 e o Imperador eliminou o Rio Branco nas penalidades e depois conquistou o título.

Joãozinho e Sorriso

Pelo segundo consecutivo, o Rio Branco resolveu apostar em atletas importados para a competição. Os destaques são os meias Joãozinho e Sorriso, ambos do Rio de Janeiro.

“Temos uma equipe com muita qualidade e iniciar a competição com um clássico vai ser importante”, declarou o técnico Eriano Santos (Chumbinho).

Base competitiva

O Galvez manteve a base campeã em 2022 e o técnico Kinho Brito terá o zagueiro Henry, o volante Lima e o meia Thales.

“Estamos trabalhando desde o início da temporada. A estreia vai ser importante para fazermos uma avaliação mais precisa da nossa equipe”, disse Kinho Brito.