Fazenda de Gusttavo Lima é avaliada em R$ 275 milhões; veja fotos

Apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro, Gusttavo Lima viu seu dinheiro multiplicar nos últimos anos, mas o público ficou impressionado com a última aquisição do artista: Uma fazenda localizada no estado do Mato Grosso, avaliada em R$275 milhões de reais. Mas afinal de contas, como é a Fazenda de Gusttavo Lima?

Recentemente, o cantor sertanejo Gusttavo Lima teve o valor da sua fortuna milionária vazado e, embora tenha hoje o maior cachê da música sertaneja e uma lista de bens que deixam qualquer um de queixo caído, o cantor está indo cada vez mais além e investindo pesado em uma fazenda de R$ 275 milhões.

Gusttavo Lima anunciou recentemente a compra de uma fazenda avaliada no valor de R$ 275 milhões no estado do Mato Grosso. De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo Movimento Country, o sertanejo deve investir em gado e em soja, investimentos que devem multiplicar sua fortuna nos próximos meses.

A compra da fazenda vem de uma história que começou ainda em outubro de 2020, onde o cantor foi homenageado durante a live “O Embaixador no Agronegócio“. Na ocasião, Gusttavo Lima recebeu R$ 1,5 milhão pelo show, e uma honraria que ele jamais vai esquecer: um dos maiores produtores de grãos do país, Dilceu Rossato, entregou para o cantor o título de “Embaixador do Agronegócio Brasileiro”, agradecendo pela representatividade da classe trabalhadora.

Segundo as informações obtidas pela nossa equipe, a nova fazenda milionária de Gusttavo Lima possui mais de 39.000 hectares de área agricultável e pronta para o plantio. Além disso, ela possui:

Campo de Futebol

Galpão para secagem e armazenagem de grãos

Casas de funcionários

Pista de pouso particular

Piscina

Maquinários agrícolas

Rebanho de corte

Veja fotos: