FIFA 23 distribui carta de Ronaldinho no auge por desafios

Apesar de ser uma carta de alto nível, não é a melhor do Ronaldinho Gaúcho no FIFA 23. O ex-craque ganhou uma carta do Team Of The Year, com 95 de rating, ficando atrás apenas de Ronaldo Fenômeno e Pelé entre os melhores brasileiros do jogo. A carta 94 faz referência ao auge da carreira de Ronaldinho no Barcelona.