Filha de ex-prefeito de Mato Grosso foragida da justiça é presa no Acre

A filha de um ex-prefeito do município de Salto do Céu, no Mato Grosso, e procurada pela Justiça, foi presa em Rio Branco, na última quinta-feira (11).

A foragida de 55 anos e o seu pai, que na época exercia o cargo de prefeito de Salto do Céu, foram condenados pelo crime de peculato. Em 2000, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os desvios de dinheiro público ocorridos na ocasião.

Segundo investigações, no último mês de seu mandato, em dezembro de 1996, o então prefeito emitiu diversos cheques da Creche Municipal de Salto do Céu, e depositou os valores de convênios em sua conta corrente, e ao finalizar seu mandato, juntamente com sua filha, desapareceram da região e não foram mais localizados.

A ação para cumprimento da prisão foi deflagrada após investigação da Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, visando identificar o paradeiro da foragida.

As informações foram repassadas à Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões, no Acre, que efetuou a prisão da mulher em Rio Branco. Após ser localizada, ela foi apresentada para audiência de custódia, à disposição do Poder Judiciário.

Seu pai segue foragido da polícia e acredita-se que possa estar fora do país.