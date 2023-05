Filho de ex-governador é escolhido como o novo superintendente do Dnit no Acre

O ex-vereador de Rio Branco, Ricardo Araújo, foi escolhido para ocupar o cargo de superintendente do Departamento Nacional de Transportes (Dnit) no Acre. Segundo o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre, Cesário Braga, o ex-vereador e filho do ex-governador José Augusto de Araújo, tem o aval do partido para assumir o cargo.

Ricardo é irmão da ex-vice-governadora Nazaré Araújo e já foi vereador da capital entre 2009 a 2012.

O novo superintendente é engenheiro e já ocupou cargos no Deracre e em secretarias municipais de Rio Branco.