Fim da dupla: Maraísa deixa o Acre e deve ser levada para Brasília

Com o intuito de preservar a espécie, a onça pintada chamada Maraísa, vai deixar o Acre para ir até Brasília. Atualmente, o animal está no Parque Chico Mendes, em Rio Branco, mas será levado para outro lugar para se unir a um macho, já que chegou a idade reprodutiva.

A mudança separa Maraísa de Maiara, outra onça pintada. Ambas foram resgatadas juntas no ano de 2021, sem condições de serem reinseridas na natureza após a morte da mãe, em Sena Madureira, município do interior do Acre.

O médico veterinário Talisson Felipe diz que a mudança deve ocorrer por meio de uma parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap).

“Esses animais chegaram filhotinhos pra gente e, desde então, a gente sabia que quando elas atingissem uma idade juvenil propícia para se juntar a um macho elas seriam separadas, em uma tentativa de preservação e reprodução”, explica.

O zoológico de Brasília tem dois machos em idade reprodutiva e, por isso, deve ser o destino de Maraísa.“O Cenap faz essa triagem de todas onças pintadas que tem no país e através do sistema deles, eles vão vendo a possibilidade de interação”, finalizou.