Flamengo x Goiás: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (10/5), às 20h, Flamengo e Goiás se enfrentam no Maracanã em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale destacar que o Rubro-Negro está em 17º lugar, enquanto o time goiano é o 18º, ambos com apenas três pontos conquistados de doze disputados.

Para o duelo desta quarta, o Flamengo não conta com Varela (recuperação de cirurgia no quadril), Matheuzinho (recuperação de cirurgia na tíbia), Filipe Luís (recuperação de dores na panturrilha esquerda), Thiago Maia (recuperação de lesão no quadríceps da perna direita) e Gabigol (suspenso).

Mesmo sem Gabigol, suspenso com três cartões amarelos em quatro jogos, o Rubro-Negro conta com o retorno do atacante Pedro, que havia ficado de fora da derrota contra o Athletico-PR.

Assim como o time carioca, o Goiás também vem derrota. No final de semana o Esmeraldino perdeu por 5 x o para o Palmeiras.

Ficha técnica

Escalações (prováveis):

Fkamengo: Santos (Matheus Cunha), Wesley (Rodrigo Caio ou Marinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Vidal e Arrascaeta e Matheus França (Everton Ribeiro); Everton Cebolinha e Pedro. Treinador: Sampaoli

Goiás:​ Marcelo Rangel; Maguinho, Sidimar, Edu e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego e Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto. Treinador: Emerson Ávila

Data: quarta (10/5)

Horário: às 20h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: Premiere FC