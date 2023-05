Flavio Dino anuncia R$ 2 bi para investimentos na segurança de estados amazônicos

Ao se dirigir às demais autoridades e participantes de um seminário sobre segurança pública e crimes na fronteira do país, “Ações para Enfrentamento aos Crimes nas Fronteiras do Arco Norte Brasileiro”, nesta sexta-feira (19), em Brasiléia (AC), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anuncia que vem negociando junto ao BNDES e ao Ministério da Defesa a liberação de R$ 2 bilhões para ações de combate ao crime na Amazônia.

Flavio Dino já anunciou em manifestações anteriores que os recursos serão R$ 1 bilhão do BNDES, por meio do Fundo Amazônia, e outros, cerca de R$ 700 milhões do Ministério da Defesa. Os recursos seriam utilizados para multiplicar bases fluviais e terrestres, comprar armamentos e ampliar ações de fiscalização com uso de helicópteros, drones e aeronaves.