Flávio Dino diz que Bolsonaro paralisou recursos do Acre e critica ex-presidente

Ao falar sobre o recurso de R$ 91 milhões que estão à disposição do Governo do Acre para serem aplicados na Segurança Pública, o ministro Flávio Dino fez críticas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Quando cheguei no Ministério da Justiça, encontrei lá, paralisados, R$ 2 bilhões e 400 milhões de reais. Esse dinheiro foi abandonado, sabe Deus por qual razão, por anos”, destacou.

“Obviamente, dinheiro público não existe para ficar guardado em gaveta ou armário. Por isso, atualizamos os marcos normativos e liberamos, dentro do que é permitido por lei, esse valor, sendo R$ 91 milhões para o Acre”, continua.

Ao final, Dino reforçou o pedido que havia feito à vice-governadora Mailza Assis e a Gladson.

“Eu preciso da sua ajuda para ajudar ainda mais o Acre. Pelo amor de Jesus Cristo, gastem o dinheiro”, finalizou.