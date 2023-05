Fortnite: novas skins do Homem-Aranha chegam ao jogo

Será possível concluir a Tarefa Semanal 11 dentro do jogo, que dará ao jogador a Música do Lobby Seda e Colônia (Versão EI8HT). Esta, por sua vez, apresentará uma canção do filme Homem-Aranha: Através do Aranhaverso. O item pode ser encontrado no chão ou comprado usando Barras com a Gwen-Aranha.