Fotógrafo James Pequeno traz os melhores cliques da Tribe Beat para o ContilNet

Confira os cliques tirados pelo fotógrafo competentíssimo, James Pequeno, durante a edição eletrizante da Tribe Beat que aconteceu neste sábado (27), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC). O evento agitou a noite com o duo brasileiro Dubdogz como headliners do evento, acompanhados pelo talentoso DJ Sandville e Dj’s locais.

A Tribe Beat é reconhecida como uma das festas mais aguardadas pelos fãs de música eletrônica no Acre. Com uma proposta de proporcionar experiências únicas, a organização do evento trouxe sempre grandes nomes da cena para garantir uma noite memorável.

Desta vez, o destaque ficou por conta do duo brasileiro Dubdogz, que ganhou projeção internacional com hits como “Infinity” e “World Hold On”. Os irmãos Marcos e Lucas Schmidt são conhecidos por suas produções contagiantes e remixes que conquistam as pistas de dança ao redor do mundo. Com um estilo marcado pelo groove e batidas vibrantes, eles prometem levar o público ao delírio com sua performance energética.

Veja a galeria de fotos: