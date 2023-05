Fundhacre capacita novos maqueiros para atuar no transporte dos pacientes

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio da Gerência de Enfermagem e apoio do Núcleo de Educação Permanente (NEP), realizou na quinta-feira (11), um treinamento teórico e prático voltado para os dez maqueiros que irão atuar no cuidado e transporte dos pacientes do hospital.

“Estes colaboradores têm como função realizar o transporte dos pacientes entre os setores do hospital, principalmente para a realização de exames e de cirurgias. Estes profissionais têm um papel fundamental dentro do hospital, garantindo que os nossos pacientes sejam transportados de maneira segura, eficaz e humanizada”, comenta a responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente.

O treinamento abordou pontos fundamentais, entre eles: tipos de transporte hospitalar, setores da unidade, as responsabilidades, particularidades dos setores, controle de infecção hospitalar, medidas para segurança do paciente e noções práticas de transporte de pacientes.

Além do acolhimento e cuidado no transporte de pacientes dentro de uma unidade hospitalar de saúde, os maqueiros também mantêm a higienização dos equipamentos, providenciam macas, cadeiras de rodas, entre outros serviços de extrema importância para a resolutividade dos casos.

“Esse serviço é de total relevância dentro do hospital. Trabalhamos sempre com o intuito de promover assistência e cuidado aos pacientes que são atendidos aqui no complexo Fundhacre”, frisou a diretora executiva Duciana Araújo.