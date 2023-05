Galvez “atropela” o Plácido de Castro e conquista 1º triunfo no Estadual

A diferença técnica refletida no placar. O Galvez “atropelou” o Plácido de Castro por 9 a 0 na tarde desta terça, 23, no Florestão, em um duelo válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-20. Thales (2), João (2), Paulista, Tiago, Júnior, Bruno Henrique e Rodrigo marcaram para o Imperador.

Vitória era obrigação

Segundo o técnico Kinho Brito, a vitória diante do Plácido de Castro, independente do placar, era uma obrigação.

“Temos uma equipe com mais qualidade técnica e física. O resultado conquistado foi uma obrigação e precisamos seguir trabalhando forte”, declarou Kinho Brito.

Vice-liderança após goleada

O Galvez assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Estadual Sub-20 com 4 pontos. O Andirá/Santa Cruz soma 6 pontos depois de duas vitórias e é líder do torneio.

Próximos jogos

São Francisco x Rio Branco

Atlético x Vasco

Na sexta, 26, a partir das 14h45, no Florestão