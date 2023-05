Gerlen Diniz garante apoio ao Centro de Atendimento às crianças autistas de Feijó 

O deputado federal Gerlen Diniz reafirmou seu compromisso com o município de Feijó durante um encontro com o deputado estadual Marcos Cavalcante, em Brasília, nesta terça-feira (23).

Durante a reunião, Gerlen Diniz recebeu as demandas apresentadas pelo deputado Marcus Cavalcante e garantiu uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para equipar e atender crianças autistas no Centro de Atendimento da prefeitura de Feijó.

O parlamentar já assegurou para Prefeitura de Feijó um montante de 1 milhão de reais para o calçamento das vias públicas e 305 mil reais para a compra de uma van para o transporte de pacientes.

“Agradeço ao deputado Marcos por nos apresentar as demandas de Feijó. É uma honra colaborar com o desenvolvimento do município. Com o apoio dos deputados estaduais, prefeitos e vereadores vamos conseguir melhorar a vida da população acreana”, afirmou Gerlen Diniz.