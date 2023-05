Giro prende taxista com arma de fogo e 11 quilos de drogas em Rio Branco

O taxista Euclides Alves de Oliveira, de 33 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira, 02 acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu no residencial Rosa Linda, na região do 2º Distrito de Rio Branco, durante uma abordagem de rotina realizada pelos Policiais Militares do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), unidade do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Os policiais avistaram um carro Virtus de cor preta, placa QLX-5E04, em fundada suspeita e ordenaram a parada do veículo, que foi obedecida pelo motorista. Ao ser revistado, foi encontrado com ele uma pistola calibre 380 com a numeração raspada, um carregador reserva da mesma arma municiado e, após uma busca no interior do carro, foram encontrados 10 tijolos de cocaína, totalizando aproximadamente 11 kg da droga.

Diante dos fatos, Euclides foi encaminhado com a arma, a droga e o carro para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para as providências legais.