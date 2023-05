Gladson Cameli anuncia liberação da ordem de serviço para recuperação da BR-364

O governador Gladson Cameli (PP) entrou ao vivo em suas redes sociais na noite desta sexta-feira, 26, para anunciar que o ministro dos transportes, Renan Filho, dará a ordem de serviço para a recuperação de parte da BR-364, na próxima terça-feira, 30 de maio.

Segundo o Chefe do Executivo Estadual, serão beneficiados dois trechos da BR-364 que compreende o lote 2 que liga Rio Branco ao riozinho Andirá e o do lote 7, que liga Rio Gregório ao Liberdade.

Gladson ressaltou que as obras dará trafegabilidade aos acreanos. Ele destacou ainda ainda a união entre governo e bancada e destacou o empenho dos parlamentares acreanos.

“O que importa é que com empenho da bancada federal, a união de todos e com fé vamos resolver os problemas das pessoas. E vamos então ver ai as obras sendo iniciadas da nossa tão querida BR-364. O momento agora é de melhorar a vida das pessoas. Agadeço muito a Deus e a vocês que me concederam o mandato de governador ”, afirmou.