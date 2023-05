Gladson Cameli parabeniza as mães acreanas em mensagem nas redes sociais

Em uma mensagem publicada nas redes sociais neste domingo, 14, data em que se comemora o Dia das Mães, o governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), enviou uma mensagem de felicitação a todas as mães do estado.

Além de homenagear as mulheres que lutam pelo bem-estar de seus filhos e famílias, Cameli também agradeceu às servidoras públicas do Acre pelo seu empenho e dedicação ao serviço público.

“Quero parabenizar a todas que não desistem, que sonham junto, que ensinam, que batalham, que dedicam suas vidas para amar e educar seus filhos. Parabéns a todas as mães acreanas. Parabéns às servidoras públicas do nosso Estado do Acre. Vocês são o maior exemplo de amor e proteção às pessoas. Feliz Dia das Mães e que Deus as abençoe e proteja a todas”, disse o governador.