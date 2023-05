Gladson Cameli recebe condecoração da PMAC durante solenidade

Durante a solenidade dos 107 anos da Polícia Militar do Estado do Acre, que aconteceu em frente ao comendo da PMAC, nesta quinta-feira (25), o governador Gladson Cameli recebeu uma condecoração do comando.

A condecoração recebida pelo governador do Acre se deu em agradecimento aos avanços da PMAC durante a gestão de Cameli.

A ex-governadora do Acre, Iolanda Fleming, também foi condecorada com uma medalha entregue pelo representante da banda da PMAC, a Furiosa.

Outras autoridades civis e estrangeiras também foram condecoradas durante o evento. Eles receberam a medalha do mérito Plácido de Castro, em reconhecimento aos esforços em prol da PMAC.